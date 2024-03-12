Москвичам рассказали о погоде 12 марта

Во вторник, 12 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность, днем будет идти снег.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 8–3 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–5 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

В конце недели в Москве потеплеет: в выходные дневные температуры будут подниматься до плюс 10 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, воздух заметно прогреется в пятницу, 15 марта. Ночью температура достигнет отметки минус 5 градусов, а днем — до плюс 2–7 градусов.

В Москве на этой неделе будет переменчивая погода с неустойчивыми температурными показателями, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Она также предположила, когда в столице растает снег.