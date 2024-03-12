Москвичам рассказали, какую помощь могут получить экспортеры города

В Москве активно развивают и совершенствуют меры поддержки для экспортно ориентированных организаций, желающих расширить свой бизнес. В Московском экспортном центре (МЭЦ) для предпринимателей разработаны свыше 30 инструментов, помогающих находить новых клиентов за границей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что среди мер поддержки есть бесплатные обучающие программы и консультации экспертов, помощь с размещением продукции на онлайн-площадках и многое другое. Также МЭЦ сотрудничает с крупными профильными организациями, оказывающими услуги для экспортеров на льготной основе. Со слов главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристины Костромы, столичные экспортеры могут на специальных условиях оформить сертификационные документы и таможенные декларации, адаптировать свои товары для экспорта, в том числе сделать новый дизайн упаковки или перевести документацию. Более того, для предпринимателей предусмотрены скидки на организацию экспортных грузоперевозок, оформление личных кабинетов на международных маркетплейсах и иные услуги, добавила она. Партнеры МЭЦ – сертификационные центры, логистические компании, бюро переводов, маркетинговые и дизайн-агентства, а также операторы, которые помогают выводить продукцию на иностранные электронные площадки. Помимо этого, предприниматели могут проконсультироваться с крупными банками-партнерами по международным расчетам. В общей сложности с МЭЦ сотрудничают свыше 30 компаний, предоставляющих скидки и услуги для экспортеров. Московские компании на льготных условиях могут оформить документы на сертификацию системы менеджмента и продукции, а также скидки на услуги по ее локализации. Благодаря этому они могут создать новый дизайн, перевести рекламные материалы на иностранный язык, компенсировать часть затрат на логистику. Максимальный размер скидки, доступный предпринимателям, составляет 30%. Указывается, что воспользоваться мерами поддержки могут столичные компании, участвующие в программах МЭЦ. Для этого предпринимателям нужно заполнить специальную форму на главной странице сайта центра. Там же опубликована информация обо всех услугах для экспортеров и подходящих инструментах для развития бизнеса. Ранее сообщалось, что "Московская школа экспортера" провела более 130 мероприятий в прошлом году, среди которых были семинары, вебинары и онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в дружественных странах. По данным заммэра Натальи Сергуниной, в 2023 году при поддержке города к работе за границей подготовились свыше 5,4 тысячи предпринимателей – на треть больше, чем в 2022-м.

© пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы