Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 11 марта, опубликовала видеозапись, ка которой мама-панда Диндин учит Катюшу плескаться в бассейне.

— Посетители ушли. Диндин приучает Катюшу к бассейну, — подписала публикацию гендиректор.

На предоставленных кадрах, мама-панда показывает, как весело и приятно плескаться в теплой воде. Насмотревшись на Диндин, Катюша тоже попробовала — и шлепнула лапой по воде. В разные стороны полетели брызги. Мокрая до кончика хвоста панда вернулась к своей маме, решив переключить внимание с бассейна на игру с Диндин.

В тот же день Акулова опубликовала ролик с первым катанием малышки-панды Катюши с горки в экспозиционном вольере. На кадрах медвежонок сначала осторожно лежит на середине деревянной конструкции, после чего неторопливо решает скатиться по ней. Оказавшись внизу, Катюша начинает исследовать вольер.

Посетители Московского зоопарка в пятницу, 8 марта, впервые увидели панду Катюшу вживую. Теперь детеныш живет в большом вольере на территории павильона «Фауна Китая». Некоторые горожане пришли к столичному зоосаду еще до открытия зоосада.