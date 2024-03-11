Весенние музыкальные концерты в ТРК VEGAS

10 марта во всех ТРК VEGAS прошла серия концертов, посвященных 8 Марта, с бесплатным входом для посетителей. Любой желающий мог поучаствовать в большом розыгрыше призов и послушать песни любимых исполнителей.

© пресс-служба ТРК Vegas

В ТРК VEGAS Крокус Сити выступила Саша Савельева. Певица исполнила новые песни и известные хиты. Зрители особенно оценили трек, который Саша посвятила сыну - «Keeping you still» . Также Саша исполнила попурри из песен группы «Фабрика» и вспомнила о своем участии в проекте: «Когда я пришла на кастинг в «Фабрику», я была еще совсем девочкой. Прошло уже много времени, но я и сейчас могу сказать, что это были счастливые годы моей жизни».

В ТРК VEGAS Кунцево прошел концерт группы «Мохито» – ярких, дерзких хитмейкеров, исполнителей хитов «Руки прочь», «В жизни так бывает», «Разрывай танцпол» и многих других. Артисты поздравили гостей с приходом весны и поделились планами на будущее: «Спасибо всем, кто сегодня здесь с нами! Наши слушатели – это то, ради чего мы готовы не спать ночами, записывая новые треки. Ждем вас на нашем сольном концерте в апреле и хотим вам первым рассказать, что 15 марта состоится релиз нашего нового трека “С кем попало”».

В ТРК VEGAS Каширское посетителей ждал увлекательный мастер-класс «Психология. Алгоритмы успеха» от Ольги Малышевой – психолога/цифролога/нейрокоуча со степенью международного образца МВА. Ольга рассказала, как с помощью знания психологии выстроить успешную жизненную стратегию в работе и личной жизни. Вечером на ледовом катке состоялся концерт Гузели Хасановой – певицы и композитора, победительницы «Новой Фабрики Звезд», исполнительницы песен «Найди меня», «Свет простых фонарей», «Темная полоса» и других. Послушать певицу собрались не только поклонники её творчества, но и посетители всего торгового центра.

Помимо позитивный эмоций и незабываемых впечатлений, гости каждого ТРК приняли участие в в большом розыгрыше призов от партнеров VEGAS от Рамблер и MOLECULE.

Ждем вас в VEGAS, где регулярно проходят интересные бесплатные мероприятия для всех посетителей.