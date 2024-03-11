Масленицу отметят в филиале Музея Победы на Поклонной горе

В филиале Музея Победы — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» — 17 марта состоится семейный фестиваль «Масленица на горе». Об этом в понедельник, 11 март, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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— Приглашаем посетителей Музея «Г.О.Р.А.» на традиционные праздничные гуляния. Все желающие познакомятся с традициями проводов зимы и смогут принять участие в соревнованиях по прыжкам в мешках, перетягивании каната и в игровых мастер-классах, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участники каждой активности получат штамп в специальный буклет. Те, кто заполнит буклет полностью, смогут покрутить «Колесо удачи» и получить памятный подарок.

Юных гостей вместе с родителями приглашают на мастер-классы. В ходе урока гостей познакомят с народными промыслами и русским фольклором. Кроме того, участников научат своими руками делать куклы-обереги и волшебные мешочки.

Среди прочего в филиале Музея Победы будет работать праздничная фотозона, где можно будет сфотографироваться и положить в импровизированную русскую печь прощальную записку зиме, а чучелу Масленицы передать записку с добрыми пожеланиями.

Праздничный фестиваль «Всенародная Масленица» состоится в десяти столичных парках с 16 по 17 марта. Также в столице с 11 по 17 марта пройдет традиционный фестиваль «Московская Масленица». Еще в Московском дворце пионеров состоится масштабный фестиваль, посвященный празднеству.