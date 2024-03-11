Ценам на жилье в Москве предрекли скорое падение

Вторичное жилье в Москве и области в ближайшее время может подешеветь. Скорое падение цен на квартиры в столичном регионе предрекла ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк, пишет РИАМО.

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Главным основанием для снижения стоимости объектов риелтор считает высокую ключевую ставку Центробанка и подорожавшую на этом фоне ипотеку.

«Однако предпосылок для глобального падения сразу на 50 процентов, о котором говорит ряд экспертов, я не вижу. Даже снижение на 30 процентов является маловероятным», — отметила Клапанюк.

Более вероятной при сохранении текущих условий на вторичном рынке эксперт видит коррекцию цен на 10-15 процентов. Риелтор уточнила, что рост стоимости возможен в сегментах премиум и люкс — продавцы таких объектов часто устанавливают цену с учетом курса доллара.

Ранее москвичам назвали признаки неликвидного жилья. По словам специалистов, важную роль играет местоположение. Например, объекты в Новой Москве будут проблемными для последующей продажи.