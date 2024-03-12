Пассажиры остались довольны новыми поездами на Замоскворецкой линии метро

Пассажиры в восторге от новых поездов "Москва-2024" на Замоскворецкой линии московского метро, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. "Пассажиры Замоскворецкой линии давно мечтали о новых поездах. Теперь им доступны не просто новые, а самые современные, поистине инновационные составы. Больше таких поездов нет ни на одной другой линии метро", - сказал он. Зотов добавил, что полностью обновить составы на Замоскворецкой линии метро планируется за 3 года. Он отметил, что составы "Москва-2024" российского производства отличаются повышенной вместимостью, улучшенной шумоизоляцией и множеством сервисов. "Я слышу много радостных, восторженных отзывов от людей, которые пользуются зеленой веткой. Они очень довольны. Пассажиры отмечают малошумность, функциональность и удобство новых вагонов", - добавил Зотов.