Москвичей призвали готовиться к основательному потеплению

Жителям и гостям столицы следует готовиться к основательному потеплению — в Москву в скором времени придет климатическая весна. Об этом предупредил синоптик Александр Шувалов, передает телеканал «360».

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«Нас ждет основательное потепление, не мимолетное такое — шаг вперед, два шага назад, а основательное. Весна возьмется за дело», — заявил он.

По заверениям синоптика, минувшая ночь была самой холодной, и больше таких низких температур не ожидается. Он отметил, что ночью столбик ртутного термометра продолжит держаться на уровне ниже нуля, однако днем будет тепло.

Шувалов рассказал, что всю следующую неделю в Москве будет преимущественно солнечная погода. К четвергу, 14 марта, воздух прогреется до 4-5 градусов тепла. А в пятницу и выходные, с 15 до 17 марта, ожидается плюс 6-7 градусов.

«Среднесуточная температура преодолеет нулевую отметку. Будем радоваться ручьям, капели и солнцу», — добавил он.

Синоптик напомнил, что в столице уже 16 дней не выпадало осадков, и предупредил, что вероятность их выпадения к концу недели увеличится. Так, в выходные дни, в Москве может пройти дождь.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал срок таяния снега в Москве.