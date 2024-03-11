Жители Москвы выберут дизайн новых станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители столицы смогут выбрать дизайн новых станций метро в сервисе «Активный гражданин».
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Например, оформление «Нагатинского Затона» связано с Москвой-рекой, «Аэропорта Внуково» — с гражданской авиацией», — добавил Собянин.
Он также напомнил, что с 2011 года в столице построили 83 станции метро.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро составляет более 80%. Основные работы по её возведению планируют завершить до конца 2024 года.