Раскрыта стоимость жилья на самой дорогой улице Москвы

Самое дорогое жилье в Москве продается на улице Усачева в Хамовниках. Стоимость и габариты экспонируемых лотов «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Skolkovo Realty.

Именно на этой улице столицы располагается больше всего объектов по цене выше 100 миллионов рублей. В феврале на продажу выставлено 358 квартир по этому адресу. Ценовую отметку в 100 миллионов преодолели 312 из них.

Большую часть предложения составляют готовые квартиры. Новострой представлен всего четырьмя лотами. Самый дешевый из них оценивается в 71,7 миллиона рублей. Это однокомнатные апартаменты площадью 84 «квадрата». Самый дорогой объект на первичном рынке стоит 141,8 миллиона рублей. За такую сумму предлагается приобрести 160-метровую квартиру в доме 2021 года постройки.

За самую бюджетную вторичную квартиру на улице Усачева просят 20 миллионов рублей. Лот представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр в доме 1961 года. Стоимость самой дорогой квартиры в сегменте — 715 миллионов рублей. Ценник оправдан не только престижной локацией, но и площадью — 550 квадратных метров.

Дорого жителям улицы Усачева обходится и аренда. На съем жилья по этому адресу уйдет не меньше 1,3 миллиона рублей в месяц. Однако самая дорогая жилплощадь в Москве располагается в районе Якиманки. За 900-метровые апартаменты возле станции метро «Октябрьская» просят 2 миллиарда рублей.