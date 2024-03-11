Бирюков оценил работу столичных систем жизнеобеспечения в праздники

С 7 по 10 марта системы жизнеобеспечения столицы работали в штатном режиме, без аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Предприятия и организации комплекса городского хозяйства в период с 7 по 10 марта включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было», – сказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что на случай нештатных ситуаций на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Кроме того, по его словам, особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворов. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.