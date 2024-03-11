Синоптик Шувалов рассказал о весенней погоде в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о наступлении весны в Москве.

«По ощущениям, по количеству солнца, которое есть на небе — весна уже есть, уже на пороге. А на этой неделе она вступит в свои права и, засучив рукава, возьмётся за дело», — сказал синоптик.

По словам Шувалова, к концу недели от низких ночных температур в столице «не останется и следа».

«Ночные температуры будут в пределах -3...-6 °С, а дневная температура начнёт постепенно расти. Если сегодня 0...+2 °С, то к концу недели это уже +6...+7 °С. На выходных может уже капнуть первый дождик. Всю неделю будет высокое давление и солнца будет много», — поделился он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологической весны в Москве 15 марта.