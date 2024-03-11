Собянин: Под Малым Каменным мостом построят пешеходный переход

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 11 марта, рассказал о планах по строительству нового пешеходного перехода под Малым Каменным мостом.

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Глава города отметил, что переход станет частью прогулочного маршрута от ГЭС-2 и кинотеатра «Ударник» до Репинского сквера. Кроме того, создание пешеходного перехода сможет вдвое сократить расстояние до культурных объектов, расположенных на Болотной набережной.

— Переход будет разноуровневым. Ближе к Репинскому скверу он будет расходиться: одна часть пойдет к набережной, а другая — вперед, нависая над рекой. Там сделаем смотровую площадку, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что разные уровни перехода будут соединены при помощи лестниц, которые в будущем выполнят роль амфитеатров.

Столичные специалисты продлят пешеходный бульвар в районе Москворечье-Сабурово в рамках строительства жилых домов в 2-м Котляковском переулке. Об этом 9 марта сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также планируется благоустройство береговых линий по обеим сторонам Москвы-реки в районах Нагатинский Затон и Южнопортовый. На набережной в Нагатинском Затоне уже высадили деревья, обустроили мостики для рыбалки, проложили велодорожки и создали маршруты для пешеходных прогулок с арт-объектами.