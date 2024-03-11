Москвичам рассказали о вывозе снежных завалов со столичных улиц

Специалисты ГУП «Мосводостока» продолжают вывозить из столицы снежные завалы, образовавшиеся в период снегопадов. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Ускорить оттаивание сугробов позволяет способ ворошения снега.

— Повсеместно продолжаются работы по ворошению снега, погрузке и вывозу снежных валов, сформированных в период обильных снегопадов, уборке снега с газонов, — говорится в сообщении.

В рамках работ специалисты убирают снежную шугу и наледь с водоприемных колодцев. Это позволяет талым водам беспрепятственно в них стекать, передает Telegram-канал комплекса.

Кроме того, в столице усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья. Сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны перевели на особый режим работы.

Сотрудники Комплекса городского хозяйства в 2024 году благоустроят свыше 20 столичных прудов. Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, поскольку они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха горожан.