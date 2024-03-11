Собянин объявил о выходе на линии метро нового поколения поездов «Москва-2024»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске на Замоскворецкой линии метро первого поезда новой серии «Москва-2024», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Москва является безусловным лидером по обновлению подвижного состава вообще в пассажирском транспорте и, в частности, метрополитене. С 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился в два раза – с 24 лет до 12. Мало того, это не просто новые поезда. Это поезда новых серий, новых поколений. Мы начинали с номерного вагона, который здесь стоит. Потом запустили новые, современные, мирового уровня поезда «Москва-2020». Сегодня запускаем поезд «Москва-2024». Через два года выйдет «Москва-2026». Замоскворецкая линия за три года будет обновлена полностью на 100% поездами «Москва-2024» и «Москва-2026» – новейшими поездами», – сказал Собянин.

Он отметил, что новые поезда позволят перевозить большее количество пассажиров. «Комфортные поезда, которые дают возможность перевозить большее количество пассажиров и удобство, эргономику для машинистов метро и, конечно, для пассажиров», – сказал мэр.

Собянин выразил благодарность машиностроителям, которые работали над созданием нового поезда, а также машинистам, участвовавшим в обкатке новых поездов и, как подчеркнул мэр, своевременно прошедшим обучение для движения на них.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, по сравнению с предыдущей серией «Москва-2020» новый поезд стал комфортнее для пассажиров, а также удобнее в техническом обслуживании. Увеличено расстояние в проходе между сидениями, увеличена ширина сидений. USB-зарядки перенесены с сидений на поручни.

По сравнению с «номерными» вагонами максимальная вместимость поезда «Москва-2024» увеличилась на 10%. Двери стали шире на 32%. Благодаря улучшенной шумоизоляции поездки в новых поездах станут намного комфортнее. Улучшена шумоизоляция кабины машиниста, установлены кондиционер, эргономичный пульт управления и комфортное кресло с возможностью регулировки.

Согласно действующему контракту с компанией-производителем, в 2024–2025 годы планируется поставка 560 вагонов «Москва-2024», 448 из них будут перевозить пассажиров Замоскворецкой линии.

Всего начиная с 2010 года было закуплено свыше 4,5 тыс. новых вагонов. Доля обновленного подвижного состава выросла с 13% до 74%. Ежегодно метро принимает порядка 300 новых вагонов.