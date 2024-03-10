Температура в Москве может подняться до 7 градусов

Температура воздуха в Москве может подняться до 7 градусов на следующей неделе, следует из прогноза погоды на сайте "Метеовести".

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"В Москве рабочая неделя пройдет без существенных осадков. В первые дни после ночных морозов воздух будет прогреваться до плюс 1–4 градусов", – сообщается в публикации.

При этом во второй половине недели столбики термометров покажут 4–7 градусов, говорится в материале.

Ранее коммунальщики приступили к ворошению снега в столице для ускорения его таяния.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что снег начнет интенсивнее таять после середины марта. Она объяснила, что снежный покров в городе потерял "товарный" вид, но его еще много.