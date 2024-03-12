«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 14 марта

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе. Об этом во вторник, 12 марта, уведомили в Гидрометцентре России.

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— Период предупреждения — до 10:00 14 марта. На дорогах местами гололедица, — следует из сообщения.

До этого предупреждение действовало до 11:00 13 марта, передает агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столице ожидается наступление метеорологической весны.

В свою очередь главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, когда в Москве растает снег. По ее словам, этого не стоит ожидать раньше 15 марта. В беседе с «Вечерней Москвой» метеоролог сообщила, что в столице на этой неделе ожидается переменчивая погода с неустойчивыми температурными показателями.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в первой половине марта. По словам специалиста, устоявшаяся оттепель постепенно подходит к концу, в столице снова ожидаются морозы.