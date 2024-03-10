Собянин: Столичные ИТ-компании в 2023 году заработали 3,5 трлн руб.

В 2023 году столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% и заработали 3,5 трлн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Столичные ИТ-компании увеличили обороты почти на 20% за прошлый год, заработав около 3,5 трлн руб. Больше 71% этого объема приходится на разработчиков программного обеспечения. Остальное выручили создатели баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании», – написал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что ИТ-сектор – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в России. Разработчикам и заказчикам отечественного программного обеспечения доступен широкий спектр мер поддержки: налоговые льготы; выгодная ставка по ипотеке и льготное кредитование; отсрочка от службы в армии; мораторий на проверки и упрощенная система трудоустройства для иностранных специалистов. Одним из основных условий для получения поддержки является аккредитация ИТ-компании в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.