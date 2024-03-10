Молодым москвичам напомнили о гарантированных призах за онлайн-голосование

Жители столицы не старше 25 лет, которые проголосуют на выборах президента России электронно, смогут получить гарантированные призы в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Они получат скидку в размере 500 призовых баллов на подписки цифровых сервисов — онлайн-кинотеатров, сервис кэшбека и антивирусные решения.

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В основном розыгрыше все участники электронного голосования получат шанс выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно обменять на предложения партнеров акции на свое усмотрение. Кроме того, можно стать обладателем умной колонки с подпиской на полгода. Гарантированные призы — одну тысячу баллов — также получат все жители столицы, кто будет голосовать онлайн впервые и не победит в основном розыгрыше.

Дополнительные розыгрыши проведут среди молодых избирателей, которые состоят в браке или имеют детей. Если оба супруга проголосуют электронно, они получат шанс выиграть от 15 до 100 тысяч призовых баллов. Также среди призов будут билеты в парк развлечений, передает официальный сайт мэра Москвы.

Девятая по счету акция программы «Миллион призов» — «Выбираем вместе 2024» пройдет во время выборов президента РФ 15–17 марта. Ее участниками станут москвичи,

проголосовавшие онлайн. В качестве призов разыграют баллы, которые можно будет не только отправить в благотворительные фонды, но и обменять на другие товары и услуги партнеров программы.