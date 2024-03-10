Синоптики подсчитали количество солнечных дней в феврале в Москве

Звезда светила 50 часов при норме 72.

«Последний месяц зимы не баловал жителей столицы солнцем», — написала в Telegram специалист метеобюро Татьяна Позднякова.

По её данным, с 12 по 16 февраля и с 22 по 26 февраля дни были с плотной облачностью, сквозь облака не пробивался ни один луч.

Самым солнечным днём месяца стало 20 февраля, когда солнце светило 6,8 часа.

Метеоролог отметила, что всего за зиму было 94 часа солнечного сияния, что составляет 76% от нормы сезона.