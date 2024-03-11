Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 11 марта, опубликовала ролик с первым катанием малышки-панды Катюши с горки в экспозиционном вольере.

На кадрах медвежонок сначала осторожно лежит на середине деревянной конструкции, после чего неторопливо решает скатиться по ней. Оказавшись внизу, Катюша начинает исследовать вольер.

— Вот так осваивала горку Катюша. На тот момент всё было не знакомо, и лапки было страшно выпрямить, — следует из подписи к публикации.

Светлана Акулова 10 марта выложила ролик с пробуждением панды Катюши в экспозиционном вольере. На кадрах малышка лежит вместе со своей мамой на деревянной конструкции. Пока Диндин дремлет, ее дочка начинает двигаться после дневного сна. Кажется, малышка набралась сил и готова к новым играм.

5 марта гендиректор зоосада опубликовала ролик с парным взвешиванием Катюши и ее мамы Диндин. На кадрах панды сначала вместе стоят у прутьев клетки, после чего Диндин решает посидеть на весах. Катюша, недолго думая, следует за своей родительницей.