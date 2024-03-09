Собянин: Москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис «Моя семья»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что теперь через онлайн-сервис «Моя семья» можно найти своих предков-ремесленников. Градоначальник рассказал, что с начала XVIII века до конца 1920-х годов велись посемейные списки ремесленников.

Составлением этих списков занималась Ремесленная управа. В скором времени эти списки станут доступны и на портале «Поиск по архивам», сообщил градоначальник.

Он также отметил, что списки дополняют брачные обыски, ревизские сказки, метрические книги, исповедные ведомости, которые также доступны в сервисе «Моя семья».