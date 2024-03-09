Пресс-служба Центра воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке в субботу, 9 марта, опубликовала трогательные кадры теленка, который вылизывает кота.

— Наш теленок зебувидной коровы нашел друга в виде домашнего кота! Мы совершенно случайно застали их за совместным умыванием: мама-корова облизывала своего детеныша, а тот умывал кота, который часто заходит погостить в их вольер, — следует из подписи к публикации.

В пресс-службе также отметили, что сейчас представители этого вида парнокопытных проживают в теплом помещении, так как плохо переносят морозы. Именно это стало причиной, по которой агрономам СССР не удалось ввести зебувидную корову в сельскохозяйственную культуру.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова также поделилась кадрами с милым поведением кошки по кличке Муха. На опубликованном ролике представительница семейства кошачьих трется об ноги барана, которому киперы собираются стричь копыта. Муха так и ластится к нему, пока тот лежит на коленках у сотрудников зоосада.

На территории зоосада постоянно проживают служебные кошки, которые охраняют территорию зоосада от посторонних представителей семейства кошачьих. Кадрами с одним из котов по имени Тарзан в октябре поделились в пресс-службе учреждения.