Оплату по биометрии подключили ко всем турникетам еще на восьми станциях метро в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Более 1 тыс. турникетов метро, Московского центрального кольца, речного транспорта и «Аэроэкспресса» уже принимают оплату проезда по распознаванию лица. До конца марта начнем тестировать отечественный сервис на Московских центральных диаметрах, в планах – запуск в наземном транспорте. Москвичи, которые ценят свое время, все чаще делают выбор в пользу этого удобного способа оплаты. Каждый рабочий день по биометрии совершаются более 150 тыс. поездок. Мы продолжим внедрять российские инновационные технологии в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он также напомнил, что раньше этим способом оплаты можно было воспользоваться только на крайних турникетах всех станций метро, но популярность сервиса растет, поэтому его действие постепенно расширяют в городском транспорте.