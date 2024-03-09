Посвященный Гагарину маршрут появился на портале «Узнай Москву»

Посвященный Юрию Гагарину маршрут опубликовали на портале «Узнай Москву». Жители столицы посетят несколько локаций, связанных с именем космонавта. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

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Отправной точкой маршрута станет аллея Космонавтов на ВДНХ, где установлено 14 памятников отечественным героям космонавтики, в том числе и Гагарину. Также маршрут пройдет через Музей космонавтики, где представлены электрокардиограмма знаменитого космонавта, скафандры и многое другое.

В маршрут также вошли памятник Юрию Гагарину на одноименной площади и Красная площадь, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Приуроченная к празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина выставка откроется в московском Музее космонавтики. Экспозиция, получившая название «Гагарин. Дорога в космос», будет работать в период с 7 марта по 1 сентября 2024 года.

Москвичей и гостей столицы также пригласили на тематическую выставку марок в Музей космонавтики, в фонде которого хранится свыше 100 тысяч предметов исторической ценности. Коллекция выставки, которая будет работать в течение текущего года, включает порядка 500 экспонатов.