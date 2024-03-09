Метеоролог рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

Предстоящая рабочая неделя принесет москвичам неустойчивую погоду с небольшими морозами и снегом. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

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Согласно прогнозу специалиста, переменная облачность ожидается в начале недели, 11 марта. В ночные часы столбики термометров опустятся до показателей минус 6–8 градусов. Днем потеплеет до 0 — плюс 2 градусов. Ветер будет дуть слабый.

— Днем позже, 12 марта, ожидается переменная облачность на фоне повышенного давления. В ночь на вторник будет около минус 3 градусов, а днем воздух в столице прогреется до нуля градусов, — рассказала Позднякова.

В середине недели, 13 марта, в Москве и области ожидается переменная облачность. Местами в городе пройдет небольшой снег, также ожидается туман, предупредила метеоролог. В ночное время похолодает до минус 5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс до 2 градусов.

Несколько улучшится погодная ситуация в столичном регионе в четверг, 14 марта, заверила синоптик:

— Ночью потеплеет до 2 градусов, а днем это значение достигнет 3 градусов с отметкой «плюс». Такая же погода ожидается и в пятницу, 15 марта.

Выходные будут снежными и довольно влажными, предупредила Позднякова:

— В субботу будет плюсовая погода — около 3 градусов — и ночью, и днем. А вот в воскресенье, 17 марта, в столицу вернутся слабые морозы. Ночные показатели рухнут до нулевых значений.

Днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 1 градуса, добавила специалист.