Москвичам напомнили о работе ярмарок выходного дня

Еженедельно в столице открываются ярмарки выходного дня, на которых продаются свежие фермерские продукты из более чем 40 российских регионов. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

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Ярмарки работают с пятницы по воскресенье. К вечеру последнего выходного дня стоимость представленных на рынке товаров снижается вдвое. Наиболее выгодно можно приобрести фрукты, овощи и молочную продукцию, которая требует особых условий хранения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ярмарки выходного дня впервые открылись в столице зимой. В 10 городских округах начали работу 23 такие крытые площадки. На них москвичи могут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты.

Сейчас в Москве работает уже 69 всесезонных ярмарок, шесть из них открылись в прошлом году. По словам мэра столицы, в общей сложности 2,7 тысячи торговых точек создали свыше шести тысяч рабочих мест в 2023 году.

Также в начале марта в столице три новые круглогодичные ярмарки открылись в районах Хамовники, Бутырский и Люблино вблизи жилых массивов.