Будет скользко: москвичей предупредили о погоде 9 марта

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до –4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 9 марта.

Как пишет Гидрометцентр, температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне от –4 до –2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –13, в центре города — до –9.

В Московской области днем прогнозируют от –6 до –1 градуса, ночью похолодает до –16.

Ожидается северо-западный и северный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Ранее сообщалось, что на большей части Русской равнины почти весь март на земле продолжит лежать снег, а на градусниках держаться минус. Более того, в некоторых регионах на старте календарной весны вероятны суровые зимние морозы и обильные снегопады.