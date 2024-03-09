Эскалатор между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий мост» закроют на ремонт

Эскалатор в переходе между станциями «Лубянка» Сокольнической линии и «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопреснеской линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 18 марта по 19 апреля. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

«С 18 марта по 19 апреля 2024 года в переходе со станции «Лубянка» на Таганско-Краснопресненскую линию закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.

Отмечается, что узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.