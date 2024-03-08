Собянин: Поездки на личных автомобилях в Москве сократились

Жители столицы в 2023 году совершили на городском транспорте на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022-м. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, поездки на личных автомобилях сократились на четыре процента. Только на метро и Московском центральном кольце в прошлом году пассажиры совершили свыше 2,2 миллиарда поездок.

— Самый большой рост числа пассажиров отмечен в трамваях. Набирают популярность регулярные речные маршруты. Благодаря новым станциям и запуску двух диаметров увеличился поток в метро и на МЦД, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Собянин напомнил, что в 2023 году была запущена станция метро у Международного аэропорта Внуково. Теперь из воздушной гавани можно напрямую доехать до «Москва-Сити».

Кроме того, уже шесть месяцев работают станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на севере Люблинско-Дмитровской линии.

1 марта исполнился год с момента открытия БКЛ метро, в связи с чем мэр рассказал о результатах первого года ее работы. Например, за год в Москве улучшили 35 маршрутов возле 17 станций БКЛ.