Для москвичек, ухаживающих за своими родственниками, провели день красоты

Забота о близком человеке, утратившим возможность к самообслуживанию, - огромный ежедневный труд. Для жителей столицы, которые ухаживают за своими маломобильными родственниками, более двух лет реализуется социальный проект "Школа родственного ухода".

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В преддверии Международного женского дня команда школы организовала для слушательниц праздничную благотворительную программу "День красоты", проведя профессиональную фотосессию в мультибрендовом шоу-руме российских дизайнеров INSTYLE ZONE.

Участники школы приобретают необходимые навыки, чтобы оказывать качественную помощь близким, поддерживать комфортный уровень жизни и сохранять благоприятный климат в семье. Большинство из них - женщины разных поколений, которые ежедневно ухаживают за своими маломобильными родными. Тренеры Школы родственного ухода отмечают, что помимо образовательных курсов, важная составляющая проекта - поддерживающие мероприятия, например, группы взаимной поддержки и психологические консультации. А Международный женский день - лучший повод, показать их красоту и внутреннюю силу, подарить положительные эмоции и уверенность в себе.

С участницами фотосессии работала творческая команда: имидж-консультант, визажист, фотограф. Профессионалы модной индустрии помогли создать необходимый образ и раскрепоститься перед камерой.

"Преображали четырех участниц московского проекта "Школа родственного ухода", постарались с помощью одежды и аксессуаров показать миру их эмоции и чувства. Очень нравится, когда женщины сразу видят результат своего преображения, они делятся своей радостью и улыбками. В этом и есть энергия добра и красоты", - рассказала имидж-консультант Юлия Бевзенко.

Каждая участница поделилась историей своей заботы, это помогло точнее отразить ее внутренний мир, переживания и надежды. В результате получились портреты совсем разных женщин, которых объединяет искренняя любовь к своим близким и вера в лучшее.