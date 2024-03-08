Для москвичек, ухаживающих за своими родственниками, провели день красоты

Для москвичек, которые ухаживают за своими родственниками, провели день красоты
Забота о близком человеке, утратившим возможность к самообслуживанию, - огромный ежедневный труд. Для жителей столицы, которые ухаживают за своими маломобильными родственниками, более двух лет реализуется социальный проект "Школа родственного ухода".
В преддверии Международного женского дня команда школы организовала для слушательниц праздничную благотворительную программу "День красоты", проведя профессиональную фотосессию в мультибрендовом шоу-руме российских дизайнеров INSTYLE ZONE.
Участники школы приобретают необходимые навыки, чтобы оказывать качественную помощь близким, поддерживать комфортный уровень жизни и сохранять благоприятный климат в семье. Большинство из них - женщины разных поколений, которые ежедневно ухаживают за своими маломобильными родными. Тренеры Школы родственного ухода отмечают, что помимо образовательных курсов, важная составляющая проекта - поддерживающие мероприятия, например, группы взаимной поддержки и психологические консультации. А Международный женский день - лучший повод, показать их красоту и внутреннюю силу, подарить положительные эмоции и уверенность в себе.
С участницами фотосессии работала творческая команда: имидж-консультант, визажист, фотограф. Профессионалы модной индустрии помогли создать необходимый образ и раскрепоститься перед камерой.
"Преображали четырех участниц московского проекта "Школа родственного ухода", постарались с помощью одежды и аксессуаров показать миру их эмоции и чувства. Очень нравится, когда женщины сразу видят результат своего преображения, они делятся своей радостью и улыбками. В этом и есть энергия добра и красоты", - рассказала имидж-консультант Юлия Бевзенко.
Каждая участница поделилась историей своей заботы, это помогло точнее отразить ее внутренний мир, переживания и надежды. В результате получились портреты совсем разных женщин, которых объединяет искренняя любовь к своим близким и вера в лучшее.
"Организация Дня красоты в школе родственного ухода - пример интеллектуального волонтерства, когда творческая команда собирается вместе, чтобы бескорыстно сделать доброе дело", - рассказала представитель Института дополнительного профессионального образования Маргарита Матросова.