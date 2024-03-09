Синоптик Вильфанд: в Москву с 9 марта вернется январская погода

Синоптик Вильфанд: в Москву с 9 марта вернётся январская погода
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву с субботы, 9 марта, вернётся погода, соответствующая январским показателям.
Об этом синоптик рассказал в беседе с ТАСС.
По словам собеседника агентства, в первую неделю марта температура в столице была на 4—6 °С выше нормы.
«Начинания с 9 марта она будет заметно ниже нормы, примерно на 4—5 °С. Это говорит о том, что погода январская», — сказал он.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие дни.