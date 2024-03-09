Синоптик Вильфанд: в Москву с 9 марта вернется январская погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москву с субботы, 9 марта, вернётся погода, соответствующая январским показателям.

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Об этом синоптик рассказал в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, в первую неделю марта температура в столице была на 4—6 °С выше нормы.

«Начинания с 9 марта она будет заметно ниже нормы, примерно на 4—5 °С. Это говорит о том, что погода январская», — сказал он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие дни.