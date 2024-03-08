Cиноптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Территорию столицы с севера на юге пересечет холодный атмосферный фронт. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, небо весь день будет закрыто плотными облаками, возможен кратковременный снег.

— Если сегодня температурный фон еще окажется немного выше климатической нормы, то уже завтра стартует новая холодная волна, — предупредил метеоролог.

Синоптик добавил, что на дорогах и тротуарах в столице возможна гололедица. Температура воздуха в течение дня будет находиться на отметке от 0 до плюс 2 градусов в Москве, а по области — от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер северо-западный, со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба. На следующий день, 9 марта, Леус прогнозирует отсутствие осадков и температуру от нуля до минус двух градусов, передают «Метеовести».

Первая неделя марта в столице выдалась очень холодной, из-за чего улицы до сих пор укрыты снегом. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, когда сугробы в столице растают и настанет настоящая весна. Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в ближайшие дни в городе будет по-прежнему холодно, без намека на потепление.