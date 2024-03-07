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Субтропическая оранжерея «Аптекарского огорода» откроется 8 марта

В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород» 8 марта откроется для посетителей Субтропическая оранжерея. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Субтропическая оранжерея «Аптекарского огорода» откроется 8 марта
© РИА Новости
«8 марта открывается Субтропическая оранжерея, где сейчас вовсю цветут ароматнейшее помело, орхидеи, азалии, стрелиции, кливии и многое другое», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 4 по 7 марта Субтропическая оранжерея была закрыта для посетителей после празднования Китайского Нового года.

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