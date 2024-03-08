Расписание поездов МЦД-1 изменится

Расписание поездов первого Московского центрального диаметра изменится с 8 по 10 марта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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Так, в этот период с 23:00 на Савеловском и Белорусском направлениях интервалы движения между составами увеличатся до одного часа в период до 07:30 и до 20 минут — в последующее время.

На Савеловском направлении часть поездов отменят, некоторые составы проследует только от и до Савеловского вокзала. Интервалы движения увеличатся до 10 минут, а у ряда составов изменится число остановок.

На Белорусском направлении также будет отменена часть поездов, другие проследует только от и до Белорусского вокзала и станции Фили. Интервалы движения увеличатся до 15 минут.

Кроме того, в связи со строительными работами между станциями Беговая и Тестовская в ночное время закроют путь в область, передает официальный сайт мэра Москвы.

В выходные дни, 16 и 17 марта, с 09:00 до 16:00 значительно изменится расписание движения поездов на третьем направлении МЦД-3. Так, на Ленинградском направлении не будет движения на участке от Зеленограда-Крюково до Ленинградского вокзала в обе стороны.