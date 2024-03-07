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В Москве создали онлайн-карту со всеми строящимися объектами

В Москве разработали онлайн-карту, на которой представлены все строящиеся объекты.

В Москве создали онлайн-карту со всеми строящимися объектами
© РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, на карте каждому объекту присвоен уникальный идентификационный номер.

Пользователи могут узнать кадастровый номер участка, источник финансирования, вид и сроки строительства, функциональное назначение будущего здания. Представлена и градостроительная документация.

На карте «СтроимПросто» отображены жилые дома, офисные и спортивные здания, детсады, школы, поликлиники, гостиницы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство пяти инфраструктурных объектов в Москве.

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Сергей Левкин
Сергей Собянин
Москва