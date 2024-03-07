В Москве создали онлайн-карту со всеми строящимися объектами
В Москве разработали онлайн-карту, на которой представлены все строящиеся объекты.
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, на карте каждому объекту присвоен уникальный идентификационный номер.
Пользователи могут узнать кадастровый номер участка, источник финансирования, вид и сроки строительства, функциональное назначение будущего здания. Представлена и градостроительная документация.
На карте «СтроимПросто» отображены жилые дома, офисные и спортивные здания, детсады, школы, поликлиники, гостиницы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство пяти инфраструктурных объектов в Москве.