Москвичам рассказали, когда в городе полностью растает снег

Вместе с окончанием глубокой оттепели в столице прекратилось и снеготаяние. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в четверг, 7 марта.

— Если в первые дни марта снег убывал на два сантиметра за сутки, то уже три дня высота снежного покрова замерла на отметке 51 сантиметр. Недостаток тепла для этого процесса очевиден. И еще, как минимум, десять дней (кроме 8 и 9 марта) среднесуточная температура воздуха будет отрицательной с серьезными морозами, — пояснила она.

Снег начнет медленно испаряться, однако существенного изменения его высоты в ближайшее время не предвидится. По данным специалистов, снег в городе сойдет не раньше 2–3 апреля, написала Позднякова в своем Telegram-канале.

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Кроме того, снег ожидается в столице в Международный женский день. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. В ночь на 8 марта столбики термометров покажут от минус трех до пяти градусов, а днем — от нуля до плюс двух. На следующий день, по словам синоптика, снег прекратится, однако температура понизится до минус двух градусов.