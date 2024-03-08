В Москве пройдет "Ночь на катке"

Весенняя акция «Ночь на катке» пройдет в российской столице в воскресенье, 10 марта, объявили в мэрии.

Суть заключается в том, что завершающие сеансы катания и прокат коньков на катках в парках, которые относятся к ведению городского Департамента культуры, будет бесплатными.

Кроме того, для посетителей подготовлена интерактивная программа «Праздник семьи в народном стиле» в рамках всероссийского Года семьи. Можно будет посмотреть выступления профессиональных фигуристов, будут организованы анимация, викторины и розыгрыши.

Например, в парке «Сокольники» с девяти часов вечера начнутся шоу фигуристов и дискотека. Сад имени Н. Э. Баумана с 19:00 до 19:30 приглашает на свободный мастер-класс по фигурному катанию. Затем будет запущена интерактивная анимационная программа. Гостей сада «Эрмитаж» с 21:00 будут встречать сказочные герои театра «Аутентика». Помимо уже обозначенных активностей, запланированы народные игры, призы и подарки.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Парке Горького «Ночь на катке» стартует с 18:00. Изюминкой там станут диджейские сеты в медиарубке.