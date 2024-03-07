Панда Катюша вышла в большой вольер, теперь ее смогут увидеть посетители
Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка наконец осмелилась выйти в большой вольер, теперь посетители смогут ее увидеть. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон “Фауна Китая" откроется для посетителей», - написал градоначальник.
Как отмечается, до этого бамбуковый медвежонок проводил время с мамой в небольшом помещении, где их никто не видел. Когда Катюша приступила к активным играм, специалисты приняли решение, что можно убрать заграждение.
С тех пор Диндин все время пыталась вывести малышку в большой вольер, однако она никак не хотела покидать уже знакомую ей территорию.
Новый для маленькой панды вольер должен прийтись ей по душе - здесь ее ждут деревянные конструкции, чтобы отдыхать и лазать, и бассейн.