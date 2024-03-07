Бесплатные экскурсии пройдут на Масленой неделе в Москве

Бесплатные экскурсии по центру столицы пройдут с 8 по 17 марта в честь Масленицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму города Москвы.

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Все желающие смогут присоединиться к прогулкам, начальной точкой которых станет туристско-информационный центр на Тверской площади. Участники узнают, кого называли словом «ком» и что означает поговорка «Первый блин комом», а также им расскажут об особенностях празднования Масленицы в разные эпохи.

Кроме того, экскурсанты познакомятся с русскими народными традициями проводов зимы, историями зданий на Неглинке и посчитают, сколько храмов стоит на древней улице Варварке, передает официальный сайт мэра Москвы.

Масленица — праздник с традиционными народными гуляниями, связанными с окончанием холодов и приходом весны. Он сочетает христианские и восточнославянские языческие традиции. Длится Масленица целую неделю. Дата плавающая и привязана к Пасхе. В 2024 году масленичная неделя продлится с 11 по 17 марта. Подробнее о том, где Масленицу отмечают с особым размахом, — в материале «Вечерней Москвы».