Москвичи оценят новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Участникам проекта «Активный гражданин» предложили оценить новую парковую зону в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, которая появилась в прошлом году. Об этом в четверг, 7 марта, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

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Горожане могут оценить уровень благоустройства парка, выбрав соответствующие варианты, среди которых «Получилось отлично! Ставлю пятерку за работу» или «Получилось хорошо — твердая четверка!». Также у них есть возможность оставить замечания и предложения по результатам создания нового парка, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно специалисты Комплекса городского хозяйства обустроили экомаршруты в новом парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Таким образом на территории появились прогулочные маршруты вдоль рек, детские площадки, а также скейт-парк и памп-трек.

Летом прошлого года на территории пойм рек Шмелевки и Кузнецовки был открыт новый парк. Ранее эта территория недалеко от метро «Красногвардейская» и «Зябликово» была полузаброшенной. Теперь на ней обустроили комфортное пространство для отдыха и прогулок, а площадь благоустройства составила почти 100 гектаров.