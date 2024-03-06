В Москве капитально отремонтируют 2,3 тысячи жилых домов

В Москве продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капремонта. Согласно ей, до конца этого года будут приведены в порядок 2334 дома, или на три десятка домов больше, чем год назад.

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Как уточнил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, лидером по числу поставленных на ремонт домов станет Центральный округ. Здесь восстановят 463 строения. На втором месте Северный округ: в его плане 318 домов, а на третьем месте - Южный округ с 247 многоэтажками. "Перечень необходимых работ для каждого дома определяется индивидуально с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В домах может пройти обновление фасада, ряда инженерных систем, кровли, а также подъездов и подвалов, - уточнил Бирюков. - В отопительный период выполняются работы по ремонту систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. А обновление фасадов и плоских крыш начинаем только после установления устойчивых положительных температур воздуха".

Ожидается, что подрядные организации, выигравшие тендер на проведение капремонта, уже в апреле начнут обустраивать строительные городки во дворах ремонтируемых домов и завозить стройматериалы. Среди строений этого года особо стоит выделить три объекта. Самому старому из них исполнилось 140 лет, многим оно известно по пристройке, где с конца 1970-х годов продавали и до сих пор продают концертные рояли. Адрес этого дома - улица Садовая-Триумфальная, 16, стр. 1. Построили его в неоклассическом стиле в 1884 году. "Фасады здания имеют сложную пластику: межэтажные пояса, оконные наличники, кронштейны, филенки, русты, лучковые перемычки, - рассказал "РГ" начальник управления реализации проектных решений фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Олег Дегтев. - В доме отремонтируют фасад, крышу, подвалы, заменят внутридомовые инженерные системы. Словом, старинный дом после ремонта станет почти таким, каким его видели москвичи 140 лет назад".

Самым высоким ремонтируемым строением станет 25-этажка на проспекте Жукова, 31. Построили ее в 1979 году в виде башни. Фасады дома имеют сложную пластику, подчеркнутую чередованием лоджий и балконов на фасадах.

Дом N 30 на Кутузовском проспекте обладает наибольшей площадью фасада, среди домов, вошедших в программу года. Она составляет около 65 тысяч квадратных метров, или почти 10 футбольных полей! Это здание многие знают по расположенному в нем театру "Мастерская Петра Фоменко". В здании приведут в порядок кроме фасада и крышу, заменят ряд внутридомовых инженерных коммуникаций. Как отметил Олег Дегтев, дом разной этажности построен в 1953 году. В каждой его угловой части попарно расположены сквозные арочные проезды. Уличные фасады имеют сложную пластику, так как декорированы карнизами, пилястрами с барельефами, наличниками и порталами входных групп. Верхний ярус 11-этажных объемов выделен массивной колоннадой, напоминающей греческие постройки.

Напомню, что помимо ремонта в ряде строений заменят и лифты. Всего в этом году в столице обновят более 2,6 тысячи подъемников. Все они отработали положенный 25-летний срок эксплуатации. В отличие от других регионов, столица срок службы подъемных механизмов в многоэтажных домах не продлевает.