Москвичей предупредили о резком похолодании

В столичном регионе в ночь с 6 на 7 марта ожидается резкое похолодание. В Москве из-за повышенной влажности также могут образоваться туман и изморозь. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

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— В Московской области ближайшая ночь ожидается самой холодной на этой неделе. Под утро до минус 16 градусов, — сообщила метеоролог.

В ночь со среды на пятницу также возможны туманы с видимостью от 300 до 500 метров. По словам Татьяны Поздняковой, они рассеиваются уже через два-три часа после восхода солнца, следует из публикации.

В начале марта погода в столичном регионе будет равномерной, без характерных скачков температур и колебаний атмосферного давления. При этом закончатся снегопады, но их сменят кратковременные дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В московском регионе 8 марта ожидается прохладная погода без существенных осадков и в пределах климатической нормы. При этом следующий период оттепели в Москве, по ее словам, ожидается в регионе не раньше 9 марта.