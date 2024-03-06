Собянин: 30 домов строится по программе реновации на севере Москвы

На севере Москвы идет строительство 30 домов по реновации, столько же корпусов в настоящее время проектируется. Об этом в среду, 6 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Уже введено в эксплуатацию 39 домов, из них 38 передано под заселение. Новые квартиры получили около 16 900 жителей САО, — отметил глава города.

При этом он также добавил, что одновременно со строительством жилья ведется развитие и социальной инфраструктуры. К примеру, в районе Ховрино в скором времени будет открыт учебный корпус на 500 мест.

В Западном Дегунине сейчас строится корпус школы №2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, также запланирован детский сад, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы.

В феврале этого года новое жилье в рамках программы реновации получили свыше 3,5 тысячи жителей столицы, что на 60 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го.

При переселении участники программы могут воспользоваться сервисом «Помощь при переезде в рамках программы реновации», который был разработан еще в ноябре 2020 года.