Вдоль Москвы-реки появятся новые прогулочные маршруты

Прогулочные маршруты длиной 3,5 километра появятся вдоль береговых линий Москвы-реки в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает «Москва24».

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По его словам, набережная у Нагатинского затона уже обустроена, ее длина составила 1,5 километра, а работы на набережной на самом широком изгибе Москвы-реки, на участке от Кожуховского затона и практически до Перервинского плеса, только предстоит начать.

Заммэра рассказал, что на набережной Нагатинского затона высадили крупномерные деревья, построили мостики для рыбалки, также жители и гости столицы смогут прогуляться или прокатиться на велосипеде по живописным маршрутам с арт-объектами. В теплое время будет можно воспользоваться пляжной зоной с шезлонгами. На противоположном берегу также планируется сделать городской курорт.

Главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов добавил, что новые набережные будут представлять собой «дачу в городе».