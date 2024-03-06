Посетительницам Музея Победы 8 марта подарят цветы

В Музее Победы 8 марта женщинам и девушкам в рамках акции «Вам, любимые!» будут дарить цветы. Более 500 тюльпанов раздадут волонтеры посетительницам музея. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

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— Уже не первый год нашим прекрасным гостьям в Международный женский день дарят цветы. Мы надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к празднику в Музее Победы запланирована масштабная праздничная программа, а эта акция станет дополнительным подарком для посетительниц.

Кроме того, 8 марта вход в Музей Победы будет бесплатным для всех женщин. Также специально для них организованы экскурсии по экспозиции «Подвиг Армии», пройдут концерты и художественные мастер-классы.

Также с 8 по 10 марта столичные парки, культурные центры, музеи и кинотеатры подготовили программу мероприятий, посвященных Международному женскому дню. В честь 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой свыше 500 волонтеров подарят москвичкам цветы более чем на 100 площадках города. О том, как оформляются цветы, какие из них наиболее популярны и стоит ли ожидать перебоев с поставками, — в материале «Вечерней Москвы».