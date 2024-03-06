Собянин утвердил размер выплат ветеранам ко Дню Победы

Мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные мэрии.

Размер выплаты — 10—25 тыс. рублей. Средства будут перечислены приблизительно 38 тыс. жителей.

Выплаты также предоставляются жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.

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