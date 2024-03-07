Москвичей призвали соблюдать скоростной режим из-за гололедицы в столице

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за возможной гололедицы на дорогах Москвы, рассказали в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице", – добавили там.

По данным пресс-службы, гололедица ожидается вечером 7 марта, так как в это время возможно понижение температуры воздуха ниже 0 градусов.

До этого Росгидрометцентр подтвердил, что опасность гололедицы сохранится до 16 часов 10 марта. Из-за этого в столице и Московской области было решено продлить желтый уровень погодной опасности.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что затруднения на дорогах города ожидаются уже с 16 часов 7 марта. Это связано с сокращенным предпраздничным днем.

Однако, по данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе установится ясная погода. До конца текущей недели погода будет определяться областью относительно высокого давления, а также будет частое солнце.