Контроль качества воды в преддверии весеннего половодья усилили в Москве

В столице усилен контроль качества воды в преддверии весеннего половодья. Об этом в среду, 6 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках, — отметил он.

По словам заммэра, в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в день. Это позволяет установить потенциальные источники загрязнения и ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища.

Специальные приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих ее мутность, цветность, электропроводность и другие качества. Полученные данные поступают в единую информационную систему, благодаря чему решения по корректировке технологического режима водоподготовки принимаются оперативно, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Рекордное количество снега вновь выпало в Подмосковье. Есть риски паводка, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Все русла рек и находящиеся в низине населенные пункты попадают в первоочередную зону контроля.