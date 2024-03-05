Диагностическую лабораторию отремонтируют в ГКБ № 15 имени Филатова в Москве

Лабораторию радиоизотопной диагностики главного корпуса городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова капитально отремонтируют. Проектную документацию уже утвердила Москомэкспертиза. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Ивана Щербакова.

© портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отмечается, что ремонт пройдет в изолированной части третьего этажа здания по адресу улица Вешняковская, дом 23. В состав лаборатории входят блоки радионуклидного обеспечения, радионуклидной диагностики (исследований in vivo) и общие помещения.

По словам Щербакова, в ходе ремонта специалисты обновят отделку потолков, стен и полов, используя свинцовые листы и баритобетон в качестве вспомогательной защиты от излучения. Кроме того, они заменят перегородки, оконные и дверные блоки, а также поставят рентгенозащитные металлические двери.

Более того, в рамках капремонта обновят системы электро- и водоснабжения, отопления, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Для безопасной работы с открытым радионуклидным источником установят дополнительное медоборудование. А для удобства маломобильных людей в лаборатории заменят тактильные и визуальные средства информации, двери и поручни.

Ранее сообщалось, что в Москве начался капремонт восьмого корпуса Боткинской больницы. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сейчас специалисты снимают напольное покрытие, стягивают полы и подвесные потолки, снимают двери и перегородки. Ремонтные работы планируется завершить в этом году.